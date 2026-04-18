フクロウの赤ちゃんの食事をガン見するブルドッグが、SNSで話題となっている。【映像】ブルドッグから“ガン見”されるも、食べ続けるフクロウ（実際の映像）ゴハンを食べている、モリフクロウのたまおちゃん。実はまだ、生後半年のフワフワなヒナ。 そんな新入りのたまおちゃんを、穴が開くほど見つめるのは先輩犬、フレンチブルドッグのボンくん（3歳）だ。実はボンくん、自分のゴハンは 食べ終わった