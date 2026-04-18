歌手の岩崎宏美（67）が、愛犬と暮らす自宅での様子を公開し、反響を呼んでいる。【映像】岩崎宏美、生活感のある自宅＆初孫の顔出しショットミニチュアダックスフントのシンバくん、トイプードルのモカくんと暮らしている岩崎。これまでにもInstagramで「宏美ちゃんの家、ステキ〜」「みてるだけで、癒やされます」などのコメントが寄せられた、リビングの大きなソファで愛犬がじゃれ合う動画や、ベッドの上でくつろぐ姿を公