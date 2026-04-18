将棋の第11期叡王戦五番勝負第2局が4月18日、石川県加賀市の「アパリゾート佳水郷」で午前10時から対局を開始した。3連覇を目指す伊藤匠叡王（王座、23）と、2期連続での挑戦となる斎藤慎太郎八段（32）が激突する本局。10時30分には午前のおやつタイムを迎え、両者が注文した彩り豊かな“映えスイーツ”にファンから多くの反響が寄せられた。【映像】対局中にぴったり！両者が選んだ“映えスイーツ”将棋は、1日の対局で体重