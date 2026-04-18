2025年から行方不明になっている東京・港区のIT関連会社の男性役員とみられる遺体を遺棄した疑いで、代表の男が逮捕された。港区赤坂にあるIT関連会社の代表・水口克也容疑者（49）は2025年10月、会社で役員を務める50代の男性とみられる遺体を会社の事務所から別の場所に遺棄した疑いが持たれている。遺体は、現在も発見されていない。男性は2025年の9月28日以降、行方が分からなくなっていたうえ、会社事務所の現場検証で男性の