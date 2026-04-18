タレントの井上咲楽さんがヘアチェンジの写真を自身のインスタグラムに投稿し、その仕上がりにフォロワーが沸いています。 【写真を見る】【 井上咲楽 】「髪の毛切りました〜！」顎までショートで初夏の装いフォロワー反応「可愛い」渋滞井上さんは「髪の毛切りました〜！」と写真を投稿。サイドをきもちふっくら目に仕上げつつ、顎のラインで潔く止めたショートは軽く涼しげな印象です。 「髪の毛広がりやすいのでス