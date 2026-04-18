◇米女子ゴルフツアーJMイーグルLA選手権第2日（2026年4月17日米カリフォルニア州エルカバレロCC＝6679ヤード、パー72）単独首位で出た岩井千怜（23＝Honda）は5バーディー、1ボギーの68で回り、通算13アンダーの2位でホールアウトした。首位とは1打差。好スコアで上がった岩井千はU−NEXTのインタビューに応じ「ショットは本当に良くて、自分の思うようなスイングもできているし、思うようなボールも打てている」と満