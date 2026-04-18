タレント・中山秀征（58）の妻で元宝塚歌劇団星組トップ娘役の白城あやか（58）が18日、自身のインスタグラムを更新。女性3人での伊勢旅を報告した。「#伊勢神宮初めて訪ねました」と報告。「外宮、内宮友人に解説してもらいながらお詣りしてきました」とつづった。「お天気に恵まれて気分もハイ」と白城。「手こね寿司に伊勢うどんビール岩牡蠣にサザエ日本酒お昼からいただいちゃいました」と満喫した様子。