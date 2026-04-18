◇NBA・プレーイントーナメントマジック121ー90ホーネッツ（2026年4月17日キア・センター）NBAマジック（東8位）は17日（日本時間18日）にプレーイン・トーナメントでホーネッツ（東9位）と激突。前半から大量リードを奪って、東プレーオフ（PO）最後1枠を勝ち取った。PO進出へ負けられない一戦でマジックが意地を見せた。15日（同16日）のプレーイン・トーナメントでは76ersに接戦の末に敗れて、勝ち上がってきたホーネ