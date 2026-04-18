同じように買い物しているのに、なぜか貯まる人と貯まらない人がいる―。その差を生むのが、「ポイント経済圏」の使い方。つまり、ポイントをひとつに集約すること。中でも支持を集めているのが“PayPay経済圏”。実際に夫婦で約125万ポイントを獲得した主婦ブロガー・んぺさんが、ムダ買いせずに着実に貯まるコツと賢い使い方を伝授!【写真】やらないと損？広がるPayPay経済圏家計管理ができる最強の節約ツールポイ活を有利に