宝塚音楽学校の入学式で答辞を述べる、新入生総代の西前比草さん＝18日午前、兵庫県宝塚市宝塚歌劇団（兵庫県宝塚市）の俳優を養成する「宝塚音楽学校」で18日、第114期生の入学式が開かれた。10.55倍の倍率を突破した40人は、憧れのタカラジェンヌに向けた第一歩を踏み出し、2年間、歌やダンスの厳しい稽古に励む。グレーの制服を着た新入生は、保護者らの拍手を浴び、笑顔で入場。新入生総代を務めた西前比草さんは「宝塚音