テヘラン市内の広場で、ホルムズ海峡に言及した巨大な看板の前を男性がバイクで通り過ぎる様子＝15日/AFP/Getty Images（CNN）イランがすべての商船にホルムズ海峡を開放する方針だとの報道に、国際的な歓迎の声が広がっている。だがイラン国内では、国営メディアが懸念を表明した。イランのアラグチ外相がX（旧ツイッター）で米国との停戦期間中は開放措置を維持すると宣言したことに対し、複数のメディアが反発した。タスニム通