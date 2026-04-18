◇ア・リーグレッドソックス1×−0タイガース（2026年4月17日ボストン）レッドソックスの吉田正尚外野手（32）が17日（日本時間18日）、本拠でのタイガース戦に同点の延長10回に代打で出場。劇的なサヨナラ打を放ち、チームを連勝に導いた。吉田はベンチスタートとなったが、0─0の延長10回1死一、三塁の好機で代打で出場。相手4番手右腕・ベストに対し、2ボール1ストライクからの4球目、高め直球を振り抜くと打球は前進