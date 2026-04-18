誰かに何かを相談するとき、遠慮してしまって自分の気持ちをうまく表現しきれない……そんな経験はありませんか？「こんなこと聞いてもいいのかな」とためらい、ついにタイミングを逃してしまった、という人も少なくないでしょう。この記事の画像を見る今回は、エッセイ『栞（しおり）をはさむように休めばいい』（詩旅 紡（うたたび つむぎ））から、人に話しかけるのに躊躇する気持ちを肯定し、ポジティブにとらえ直せるエ