【漫画】本編を読む『母親だから当たり前？フツウの母親ってなんですか』（龍たまこ/KADOKAWA）は、そのタイトル通り、社会の中で「普通」と思われている「母親」「妻」「女」への昭和な価値観に押しつぶされそうになる女性の姿を描いた物語だ。地方都市で専業主婦として暮らす主人公のあかりは、夫・平太と娘・未来とともに平凡ながらも幸せな日々を送っていた。しかし夫の両親と敷地内同居を始めたことから、彼女の日常は少