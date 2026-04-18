俳優の柳楽優弥が１７日放送の「Ａ―Ｓｔｕｄｉｏ＋」（ＴＢＳ系）に出演し、アイドルを目指していたことを明かした。柳楽はＮｅｔｆｌｉｘシリーズ「九条の大罪」で共演しているアイドルグループ「ＳｉｘＴＯＮＥＳ」の松村北斗と共演。「うらやましいですよ。歌とかもすごくて、俳優もでてきいるのは。それになりたかった。１回僕も、事務所を受けたことがあった」とアイドルを目指し、応募したことを明かした。事務所から