格闘家の秋山成勲（あきやまよしひろ、チュ・ソンフン）の父、チュ・ゲイさんがこの世を去ってから3年が経った。2023年4月18日、チュ・ゲイさんはゴルフをしていたなか、心臓麻痺により突然死去した。享年72歳。【写真】秋山の娘サランちゃん、祖父を恋しがり涙当時、秋山の所属事務所BONBOO ENTは公式コメントを通じて、「秋山成勲の父、チュ・ゲイさんが本日ご逝去された。秋山成勲は韓国滞在中に訃報を聞き、すぐに日本へ帰国し