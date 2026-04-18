世界経済を巻き込む米国とイスラエルの対イラン軍事作戦をめぐり、トランプ大統領は楽観的な見通しを繰り返している。戦闘終結を目指すイランとの次回協議の時期について、16日（米東部時間）には「おそらく週末にかけて」と発言。停戦期限の21日（日本時間22日）が刻一刻と迫る中、合意実現の可能性をにおわせているが、どうなるか。【もっと読む】米イ対立に出口見えず…トランプ大統領“ホルムズ逆封鎖”で「住宅クライシス」