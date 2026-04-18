サッカー・ドイツ1部アイントラハト・フランクフルトの日本代表MF堂安律（27）が出演する求人サイト「Indeed」のテレビCMが20日から放送される。同サイトを運営する「IndeedJapan」が17日、発表した。タイトルは「堂安律は、ひとりじゃない。」。チーム堂安・全員編、CM「堂安律は、ひとりじゃない。」チーム堂安・全員篇、プロサッカー選手・堂安律編が順次、全国で放送される。今回のテレビCMには、Indeedががメインスポ