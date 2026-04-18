■MLBロッキーズードジャース（日本時間18日、クアーズ・フィールド）オリオールズからロッキーズに移籍した菅野智之（36）が本拠地でのドジャース戦に今季4度目の先発登板。4回を投げ、被安打9（1本塁打）奪三振3、四球2、失点5でマウンドを降り、今季2勝目はならなかった。菅野は1回、いきなり大谷翔平（31）との今季初対決を迎えた。2ストライクと追い込んだが、4球目、内角に入ったスライダーを引っ張られ、右翼線に二塁打を