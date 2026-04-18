◇MLB ロッキーズ-ドジャース(日本時間18日、クアーズ・フィールド)ドジャースの大谷翔平選手がロッキーズの先発・菅野智之投手と3度対戦し2安打を放つ活躍を見せ、日本人最多の連続試合出塁記録を「49」に更新しました。大谷選手は初回の第1打席、追い込まれながらも低めのスライダーをうまくライト線へ運び2塁打を記録。その後、3塁へ進塁し、ウィル・スミス選手の犠牲フライで先制のホームを踏みます。第2打席は、続く2回2死1塁