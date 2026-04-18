ベーシスト寺沢功一（62）が18日までに、Xを更新。昨年8月に亡くなった“NoB”こと山田信夫さんの追悼ライブに参加する「OSAMU METAL 80's」（オサメタ）について報告した。「リハ終了して帰宅！」とすると、「ゲストボーカルのレイくんはさすがでした！ご来場の皆さん、お楽しみね！」とつづり、「OSAMU METAL 80's」メンバーの写真を公開した。同バンドは80年代洋楽ハードロックを現役ハードロックミュージシャンが本気でカバ