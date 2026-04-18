住宅価格の上昇が続くなか、「ペアローン」の利用が広がっています。一方、収入の変化や離婚といった想定外の出来事により返済が困難となるなど、ペアローンにはいくつかの注意点も存在するようです。40歳共働き夫婦の事例をもとに、ペアローンのリスクと予防策についてみていきましょう。住宅価格高騰で注目される「ペアローン」近年、都市部を中心に住宅価格の上昇が続いています。こうしたなか、共働き世帯の増加もあり、ペアロ