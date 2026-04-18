クセがそこまで強くなく、子どもでもパクパク食べやすいブロッコリー。2026年度から新たに「指定野菜」に加わったことでも注目されています。それは国内でとくに消費量が多く、重要な野菜として認められたということ。農林水産省「ブロッコリーの輸入量・出荷数量・購入数量の推移」によれば、1990年と2022年を比較した場合の出荷数量は7.7トンから15.7トンと約2倍！ひとり当たりの購入数量も540gから1,619gと約3倍。いかにブロ