家事に育児、仕事に忙しい日々。そんななか毎日献立を考え、料理をするママにとって、旦那さんがいない夜は手を抜けるチャンスかもしれません。今回ママスタコミュニティにこんな投稿がありました。『旦那さんが出張でいないときの夕飯、しっかり料理していますか？ うちは外食しませんが、ポトフなど簡単な料理になりがちです』投稿者さんの旦那さんは久しぶりの長期出張だそうで、投稿者さんはむしろ献立を考えるのが億劫なのだ