中村哲のルーツを丹念にたどり、世界的な「偉人」の驚くべき素顔に迫った評伝『炎と水中村哲と名もなき人たちの旅』。その中村に先立ち、医師として出発しながら、命を救う本質を追い求め、医療の枠を超えて活躍した先人がいた。著者の山岡淳一郎氏に詳しく話を聞いた。〈前編後編の後編〉 【画像】「生命を救うためなら人殺し以外なんでもやる」男の生涯を描いた評伝 この国に革命を起こした医師 ──本書の第一章は「