アフガニスタンの沙漠に用水路を拓き、多くの人命を救ったことで世界的に知られる医師・中村哲。没後6年にして、これまで語られざるその人生に迫った初の本格的評伝『炎と水 中村哲と名もなき人たちの旅』が刊行された。５年にわたる取材で関係者を丹念に追い続けた著者の山岡氏に、詳しく話を聞いた。〈前編後編の前編〉 【画像】中村哲の祖父は100人の沖仲仕を束ねた「玉井組」の親方だった 中村哲のルーツへ迫る ──