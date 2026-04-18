校則が生徒と教師を「分断する装置」だと語るのは、世田谷区立桜丘中学校で校則を全廃した元校長・西郷孝彦氏だ。合理的な説明ができないルールを押しつけることで、先生も生徒も疲弊していく--。その悪循環を断ち切るために、現場の教師にはいったい何ができるのだろうか？ 大阪市立中学校で教師として働き、現在はスクールカウンセラーとして活動する宝上真弓氏が話を聞いた。 【写真】世田谷区立桜丘中