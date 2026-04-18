江國香織さんの新作長編『外の世界の話を聞かせて』が刊行されました。私設図書館「南天文庫」運営のあやめは、文庫に通う高校生の陽日(はるひ)にときどき「外の世界の話を聞かせて」と頼み、陽日はその代わりに、あやめの子ども時代の話をせがみます。あやめはかつて「ピンクの家」と呼ばれた元公民館の建物で、三組の夫婦、四人の子どもと一緒に暮らしていました。日常と回想が地続きに描かれ、重なりあう物語です。【関連書籍