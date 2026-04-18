今回紹介したいのは、ニコニコ動画に投稿された『山道で猫1匹に遭遇→なぜか仲間召喚→気づいたら猫に包囲されてたんだがｗ』という感動猫動画さんの動画です。山道で1匹の茶トラ猫に出会った投稿者の感動猫動画さん。そのまま近付いてきたので撫でさせてもらいます。もの言いたげに見上げると歩き始めた茶トラ猫について行く投稿者さん。茶トラ猫は、投稿者さんの方を振り返り振り返り歩いています。「ニャー」と甘え