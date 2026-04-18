＜JMイーグルLA選手権2日目◇17日◇エル・カバレロCC（カリフォルニア州）◇6679ヤード・パー72＞米国女子ツアーの第2ラウンドが進行中。日本勢は12人が出場している。＜連続写真＞左肩が“ストン”と落ちます岩井千怜の新スイング日本勢最上位の岩井千怜は5バーディ・1ボギーの「68」で回り、首位と1打差のトータル13アンダー・2位でホールアウトしている。勝みなみは「69」をマークし、トータル8アンダー・7位タイ。山下美夢