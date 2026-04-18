新潟県三条市出身の全盲のシンガーソングライター・佐藤ひらりさんが広島や長崎などで開かれる平和コンサートで国連合唱団と共演することになり、知事に報告しました。 4月17日、県庁を訪れたのは、三条市出身のシンガーソングライター・佐藤ひらりさんです。 佐藤さんはこれまで、東日本大震災の復興支援の一つとして、被災地でコンサートを開いたり、2021年の東京パラリンピックの開会式