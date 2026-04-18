◇ナ・リーグドジャース−ロッキーズ（2026年4月16日デンバー）ロッキーズの菅野智之投手（36）が17日（日本時間18日）、本拠でのドジャース戦に先発。4回先頭の大谷翔平（31）を二ゴロで打ち取って、日米通じて8打席目の対戦で初めてのアウトを奪った。雪は止んだものの試合開始時点の気温も約1・67度と極寒は変わらず、大谷は打席に向かう際、何度も手袋に息を吹きかけ、手を温める様子が見られた。菅野は大谷とメジャ