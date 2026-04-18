自ら希望して結婚せずに子どもを産み育てる女性「選択的シングルマザー」。1980年代にアメリカの心理療法士が提唱した言葉で、経済的にも精神的にも自立している女性が選ぶ傾向が多いそうだ。【映像】8歳娘に“子どもの作り方”と“父親の人物像”を教える様子（実際の映像）しかし、ネット上では「親のエゴを綺麗に言い換えているだけ」 「あえて苦しい選択をしなくていいのでは？」と批判的な声もあがっている。自分の意志で