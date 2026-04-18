ドジャースの大谷翔平投手（３１）は１７日（日本時間１８日）に敵地デンバーでのロッキーズ戦に「１番・ＤＨ」で先発メンバーに名を連ねた。相手先発の菅野智之投手（３６）との日本選手対決も注目されたが試合前は大雪。クアーズ・フィールドのグラウンドはシートで覆われた。試合開始時には気温４度の予想、野外球場でのプレーとしては過酷な環境に様々な懸念の声が上がった。標高約１６００メートルに位置するクアーズ・フ