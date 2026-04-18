健康増進や美容効果も！即効性のある実践的な肩甲骨はがしとは 肩コリを解消しよう！ ここまで何度か「肩甲骨はがし」という言葉を使ってきましたが、これは本来、猫背を改善するために行う理学療法的な手技のこと。外転してかたまった肩甲骨と肋骨の間に指を入れて、肩甲骨を〝バリバリとはがす〞施術です。本来は整形外科やリハビリテーション科などの専門家しか行えませんが、これから紹介するエクササイ