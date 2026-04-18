長引く腰痛＝ガンというネット情報や自己診断が間違っている理由 ●ガンによる腰痛の痛みについて ガンによる腰痛が疑われる場合には、すぐに病院での診断をオススメします。しかし、不安を抱えている人もいると思いますので、ここではガンによる腰痛とその他の腰痛との違いについてまずはご紹介します。ガンによる腰痛は転移性骨腫瘍悪性と呼ばれ、骨にガンが転移することによって発生します。まれに、無痛患者もいますが多くの