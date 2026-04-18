飲食店の経営は、努力や愛情だけでは成り立ちません。時には残酷な現実を直視する必要があります。 つぶれかけた料理店を徹底的に鍛え直し、繁盛店へと再建させる伝説の料理人の活躍を描いた漫画『食キング』。本作の第1話には、ビジネスやマネジメントにも通じる深い教訓が隠されています。 「安売り食材」と「独りよがりのメニュー」の罠 閑古鳥が鳴くレストラン「ミツバチ」の店主は、スーパーで特売の