波乱の主役 550キロ以上の超大型馬 スタミナ必須のダート重賞とあって大型馬の活躍が目立つが、23～25年の３着以内９頭中８頭が500キロ以上と大型馬優勢の傾向がより顕著になっている。 さらに当日馬体重550キロ以上の超大型馬が［0・2・0・2］。 ３勝クラス１着後564キロで出走した25年タイトニットは重賞初挑戦で⑩人気２着。 もう１頭の好走馬は24年③人気スレイマンだが、全４頭が21年以降の