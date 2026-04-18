グランジ・遠山大輔、潮紗理菜がパーソナリティをつとめるTOKYO FMの生放送ラジオ番組「ＪＡ全農 COUNTDOWN JAPAN」（毎週土曜 13:00〜13:53）。4月11日（土）の放送は、シンガーソングライターのLeinaさんが登場！ 4月7日に配信リリースされた新曲「誓い」について伺いました。（左から）潮紗理菜、Leinaさん、遠山大輔◆「誓い」制作の裏側にある覚悟と信念遠山：Leinaさんは、4月7日に新曲「誓い」を配信リリースされました。お