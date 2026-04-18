本部長・マンボウやしろと秘書・浜崎美保がパーソナリティを務める明日への狼煙（のろし）を上げる“ラジオの中の会社”「Skyrocket Company」（毎週月曜〜木曜17:00〜20:00）。今回の放送では、会議テーマ「この春、わたしは案件 〜これやめます・これはじめます〜」と題し、全国のリスナー社員からメッセージを募りました。数多く寄せられたエピソードのなかから、その一部を紹介します。※写真はイメージです◆娘の結婚に備えて