◆第８６回皐月賞・Ｇ１（４月１９日、中山競馬場・芝２０００メートル）＝４月１８日、美浦トレセン出走馬唯一の重賞２勝馬リアライズシリウス（牡３歳、美浦・手塚貴久厩舎、父ポエティックフレア）は坂路を６３秒０―１４秒５で最終調整を完了。仕上がりに一切の不安はなく、１冠目へ向けて態勢は万全だ。手塚久調教師も「雰囲気がいいし、順調ですね」と納得の表情を浮かべた。２歳時はスタートに不安があり、今回もゲート