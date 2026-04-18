◆国際親善試合米国―日本（１７日、米国・コロラド）なでしこジャパンは、敵地での米国３連戦３戦目を戦い、前半を０―０のスコアレスドローで折り返した。第１戦は１―２で落としたが、２戦目は１―０で勝利。３戦目で勝ち越しを狙う。ＭＦ長谷川、ＭＦ谷川、ＤＦ古賀らが先発復帰。終始、米国の猛攻を受ける形となったが無失点で耐えしのいだ。前半２３分にはＤＦ北川がコーナーキックの守備の際に相手選手と接触。脳しん