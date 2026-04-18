兵庫・尼崎市の「あまがさき観光局」は、地元の和菓子店「寶屋遊亀（たからやゆうき）」と共同で、人気コミックス「落第忍者乱太郎」のキャラクターをあしらった「落乱・六年先輩抹茶フィナンシェ」を開発した。「乱太郎どら焼き」に続く第２弾で、１８日から市内で発売する。「落第忍者乱太郎」の作者・尼子騒兵衛さんが尼崎市出身・在住で、２０２３年からは「あまがさき文化観光アドバイザー」にも就任しており、本作品の登