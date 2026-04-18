◆米大リーグロッキーズ―ドジャース（１７日、米コロラド州デンバー＝クアーズフィールド）ロッキーズ・菅野智之投手（３５）が１７日（日本時間１８日）、本拠地・ドジャース戦に先発し、４回で９１球を投げ、９安打５失点で降板し、２勝目を逃した。大谷翔平投手（３１）との今季初対決は３打数２安打だった。試合前には雪が降り積もり、試合開始時の気温は１・７度。極寒で厳しいコンディションの中、水色を基調にしたシ