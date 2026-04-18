私達夫婦はお互いに90代に入ろうとしています。結婚して70年近くになります。そこで驚くのは結婚生活が70年であるということです。独身時代が20年です。そしてこの先きの時間を考えると実に心細い限りです。しかし逆に過ぎた過去は今、振り返るとアッという間の短い時間でした。だけどその短い時間は実に凝縮された時間でもありました。あんなこと、こんなこと、そんなことが文字通り走馬燈のように走り抜けていきます。そして