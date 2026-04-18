町を歩いていても喧嘩を目にすることなど滅多にない平和な日本だが、毎日のように激しいバトルが繰り広げられている場所がある。それはSNSだ。具体的な名前を挙げれば、Xである。Xのポストをめぐり、毎日そこかしこで“炎上”が起こっている。著名人、一般人、企業、自治体まで、とにかく何かしら炎上しているのである。以前のネット炎上といえば、飲食店のアルバイトが食べ物を粗末にしたり、ヤンキーが悪さやいじめを自慢す