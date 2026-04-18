◆ＪＥＲＡセ・リーグヤクルト―巨人（１８日・神宮）巨人のブライアン・マタ投手が今季２度目の先発マウンドに立つ。前日１７日は敵地・神宮でキャッチボール、ランメニューをこなして最終調整。「今回こそは勝てる投球ができたら」と初勝利を誓った。前回登板の１１日、ヤクルト戦（東京Ｄ）では５回２失点。２回以降、４イニング連続でゼロを並べるなど粘投したが、惜しくもプロ初黒星を喫していた。同チームと１週間後に