料理初心者にやさしいラクラクレシピ あらかじめカットされている野菜を使うので、面倒な手間がかかりません。しかも、人気おかずを用意できるので、充実した食事を楽しめますよ。 すぐに材料を混ぜられる下準備も仕上げもレンチンで千切りと水切りの必要なしすぐに具材をトッピングお惣菜の唐揚げもラクラクさまざまな人気おかずで大満足！ 今まであまり料理をしたことのない方でも、カット野菜が強い味方になってくれます。新