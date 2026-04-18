アトランタ夏季五輪の準々決勝でプレーする男子バスケ・ブラジル代表のオスカル・シュミットさん（右）＝1996年7月（AP＝共同）男子バスケットボールのブラジル代表として五輪で通算最多得点記録となる1093点を挙げたオスカル・シュミットさんが17日に死去したと国際オリンピック委員会（IOC）が伝えた。68歳。身長203センチのシュミットさんは3点シュートの名手として知られ、1996年アトランタ大会まで夏季五輪に5大会連続で