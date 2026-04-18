◇ナ・リーグロッキーズ―ドジャース（2026年4月17日デンバー）ロッキーズの菅野智之投手（36）が17日（日本時間18日）、本拠でのドジャース戦に先発。今季最短の4回を9安打5失点で降板し、今季2勝目はならなかった。厳しい条件下での登板となった。試合開始前、ロッキーズの本拠地があるコロラド州デンバーでは大雪が降りしきり、気温は氷点下近くにまで達した。大雪により、グラウンド一面が銀世界に。懸命な除雪作業